Rubata l’automobile di Matteo Politano: terzo colpo ad un calciatore del Napoli in un mese Rubata la Smart di Matteo Politano: il calciatore era a cena in un ristorante di Posillipo, all’uscita l’automobile era sparita. Terzo “raid” dopo la rapina subita da Neres e il colpo tentato a Juan Jesus e denunciato appena ieri dal difensore. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Giuseppe Cozzolino

Ancora un colpo ai danni di un calciatore del Napoli: dopo la rapina subita da Neres e il tentato furto dell'auto di Juan Jesus, questa notte è toccato infatti a Matteo Politano finire nel mirino dei ladri, con il calciatore che ha denunciato alle forze dell'ordine il furto della propria Smart, parcheggiata all'esterno di un ristorante di Posillipo. All'uscita del locale, dove il calciatore era a cena, non l'ha più ritrovata là dove l'aveva parcheggiata, ed ha così dovuto sporgere denuncia per furto. La notizia ha iniziato a circolare in città in tarda mattinata, e sarebbe stata confermata da fonti vicine al club all'agenzia Ansa.

Si tratta del terzo episodio di crimine subito da un calciatore del Calcio Napoli in poco più di un mese: prima la rapina dell'orologio subita dal brasiliano Neres lo scorso 31 agosto, mentre tornava a casa dopo la vittoria del Napoli sul Parma, che valse ai malviventi un bottino stimato di 100mila euro, pari al valore dell'orologio stesso, e che causò non poca paura a lui e alla moglie, presente con lui in quel momento. Poi il tentato furto dell'automobile di Juan Jesus, denunciato appena ieri dal difensore brasiliano sui propri canali social: in questo caso, sono stati trovati anche AirTag piazzati sotto la sua automobile, forse utilizzati proprio per "pedinare" e tracciare i movimenti dell'automobile del calciatore del Napoli. Episodio sul quale sta indagando la Digos. Ed infine, questa notte, il furto dell'automobile di Matteo Politano, arrivato al Napoli nel gennaio del 2020 e tra i protagonisti, assieme al difensore brasiliano, dello scudetto vinto nel 2023 dagli Azzurri.