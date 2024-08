video suggerito

Ritorno di fiamma mentre accende il barbecue a Palinuro: donna gravemente ustionata La donna è stata trasportata con un’eliambulanza al Centro Grandi Ustionati dell’ospedale Cardarelli di Napoli, dove è ricoverata in gravi condizioni. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Valerio Papadia

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Grave incidente nella mattinata di oggi, mercoledì 14 agosto, a Palinuro, nota località turistica del Cilento, nella provincia di Salerno: una giovane donna è rimasta gravemente ustionata mentre stava accendendo il barbecue. L'incidente, la cui dinamica non è ancora molto chiara, si è verificato in via Fratelli Capozzoli: sul posto, allertata dai presenti, è tempestivamente intervenuta un'ambulanza della Misericordia di Palinuro; i sanitari hanno prestato subito i primi soccorsi alla donna.

Le condizioni della giovane donna, però, sono apparse subito molto gravi, ragione per cui è stata trasportata nell'area dell'ex Lanternone, spazio sufficientemente grande da consentire l'arrivo di una eliambulanza, con la quale la donna è stata tempestivamente trasferita al Centro Grandi Ustionati dell'ospedale Cardarelli di Napoli, dove è ricoverata in condizioni di salute che sarebbero state giudicate gravi. Le forze dell'ordine, giunte sul luogo dell'incidente, hanno invece effettuato i rilievi del caso per determinarne l'esatta dinamica.