Ritardi aerei a Napoli e Salerno oggi: è colpa del Microsoft down

A cura di Redazione Napoli

Immagine di repertorio

Il Microsoft down, ovvero il black out mondiale dei sistemi informatici che causa problemi nei trasporti, sistema bancario e finanziario e infrastrutturale di tutto il mondo ovviamente non risparmia gli aeroporti di Napoli Capodichino e Salerno Costa d'Amalfi: voli in arrivo e partenza stanno subendo ritardi e/o cancellazioni per il malfunzionamento su scala globale dei sistemi informatici che ha colpito anche le compagnie aeree.

I sistemi operativi di Gesac, la società che gestisce gli aeroporti, «non sono stati impattati ma si registrano disagi a causa dei disservizi nel trasporto aereo che si stanno verificando in tutto il mondo», dice la Gesac, secondo cui «i passeggeri sono assistiti e costantemente informati dal personale dello scalo e delle compagnie aeree». La sezione voli in tempo reale sul sito www.napolisalernoairports.it è costantemente aggiornata. La Gesac consiglia di verificare lo stato del proprio volo con la compagnia aerea o sui siti dei due aeroporti.