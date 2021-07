Rita De Chiara, morta a 19 anni in un incidente: lutto cittadino a Trentola Ducenta In concomitanza con i funerali di Rita De Chiara, la giovane di 19 anni deceduta nella serata di domenica 25 luglio in un incidente stradale a Trentola Ducenta (Caserta), il sindaco Michele Apicella ha proclamato il lutto cittadino in concomitanza con i funerali. Prima di procedere alle esequie, però, bisognerà attendere l’autopsia.

A cura di Valerio Papadia

Rita De Chiara

Sarà proclamato il lutto cittadino in concomitanza con i funerali di Rita De Chiara, la ragazza di 19 anni deceduta tragicamente il 25 luglio in un incidente stradale occorso a Trentola Ducenta, nella provincia di Caserta, sua cittadina d'origine: lo ha deciso il sindaco, Michele Apicella. Prima di procedere con le esequie, però, si dovrà attendere l'autopsia, disposta dal magistrato sul corpo della 19enne per chiarire le precise cause della morte e la dinamica dell'incidente nel quale ha perso la vita. Nella tarda serata di domenica 25 luglio, Rita si trovava in auto con tre amici quando il conducente ha perso improvvisamente il controllo del veicolo e si è schiantato contro una recinzione in piazza Pertini. Alcuni pali di legno hanno colpito la 19enne, uccidendola sul colpo, mentre gli altri tre occupanti della vettura sono rimasti feriti, nessuno in maniera grave.

Le parole del sindaco di Trentola Ducenta

Il sindaco Apicella, nel proclamare il lutto cittadino, ha così commentato la triste vicenda, che ha scosso fortemente la comunità: "È questo un momento di silenzio assordante, di dolore inspiegabile e lacerante, a cui non riuscirò mai e credo nessuno riuscirà mai a trovare un senso; nessuna vita dovrebbe essere stroncata così, mai!".

Il primo cittadino di Trentola Ducenta ha poi aggiunto: "Mi unisco, con sentita partecipazione, al dolore di tutta la famiglia e di tutti i cari di Rita, con la certezza che l’amore provato in vita sarà imperituro.Invito l’intera Comunità di Trentola Ducenta a praticare, per oggi, un eloquente e rispettoso silenzio; in concomitanza con i funerali sarà proclamato il lutto cittadino".