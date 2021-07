Auto si schianta contro una recinzione: morta una 17enne a Trentola Ducenta Il terribile incidente si è verificato nella tarda serata di ieri, intorno alle 23, in piazza Pertini, nel centro della cittadina del Casertano: un’automobile con a bordo quattro ragazzi si è schiantata contro una recinzione, abbattendo numerosi pali. Ad avere la peggio, purtroppo, una ragazza di 17 anni, deceduta nel violento impatto.

A cura di Valerio Papadia

Una giovane vita spezzata da un tragico incidente stradale che si è verificato nella tarda serata di ieri, domenica 25 luglio, a Trentola Ducenta, nella provincia di Caserta: la vittima è una ragazza di soli 17 anni. Intorno alle ore 23, in piazza Pertini, nel centro della cittadina del Casertano, una Lancia Ypsilon con a bordo quattro ragazzi, per cause che sono ancora in corso di accertamento, è finita fuori strada e si è schiantata contro una recinzione, abbattendo diversi paletti: da quanto si apprende, l'impatto è stato molto violento. Sul posto sono accorsi tempestivamente i sanitari del 118, che purtroppo non hanno potuto fare altro che constatare il decesso della 17enne. Sul posto anche le forze dell'ordine per gli accertamenti del caso, volti a determinare l'esatta dinamica dell'incidente.

È di un morto e tre feriti, invece, il tragico bilancio dell'incidente che si è verificato nella mattinata di ieri a Napoli, sulla strada statale 162Dir del Centro Direzionale. Al chilometro 8, in direzione di Acerra, numerosi veicoli sono rimasti coinvolti in un incidente, che come detto ha provocato una vittima – della quale non sono note le generalità – e il ferimento di tre persone. Sul posto forze dell'ordine e personale Anas, che si sono occupati dei rilievi e di gestire la circolazione automobilistica, fortemente rallentata dall'incidente: il tratto di strada interessato dallo scontro, infatti, è rimasto chiuso a lungo, con forti ripercussioni sul traffico in tutta la zona.