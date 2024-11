Rissa vicino alla discoteca a Ischia, due ragazzini accoltellati finiscono in ospedale: preso 17enne

video suggerito

A cura di Pierluigi Frattasi

Due ragazzini accoltellati a Ischia durante una rissa per futili motivi nei pressi di una discoteca. La violenta aggressione è avvenuta nella notte appena trascorsa, tra sabato 23 e domenica 24 novembre 2024, nei pressi di un locale che si trova in Corso Vittoria Colonna. Un litigio scoppiato, sembra, per futili motivi, è finito nel sangue. I due ragazzi di 16 e 18 anni sono stati portati in ospedale con ferite da taglio a gamba e fianco. Dimessi con 12 giorni di prognosi. Dopo una indagine serrata, i carabinieri dell'Isola Verde sono riusciti ad individuare il presunto aggressore: si tratta di un ragazzino di 17 anni di Forio.

Ischia, feriti 16enne e 18enne dopo lite

Ancora da chiarire l'esatta dinamica di quanto accaduto. Sulla vicenda indagano i carabinieri della stazione di Ischia che sono intervenuti in Corso Vittoria Colonna, nei pressi di una discoteca. Durante una rissa scoppiata per futili motivi, un 18enne un 16enne sono stati accoltellati. Il primo alla gamba sinistra, il più giovane al fianco sinistro. Sono stati trasportati all'Ospedale Rizzoli e poi dimessi con 12 giorni di prognosi.

Le indagini dei carabinieri: preso 17enne

Immediatamente sono partite le indagini per chiarire dinamica e identificare il responsabile. I carabinieri del nucleo operativo e radiomobile e della stazione di Ischia hanno rintracciato e denunciato per lesioni personali aggravate un 17enne di Forio. Sarebbe colui il quale avrebbe ferito due persone nei pressi della discoteca di corso Vittoria Colonna. Il minore sarà proposto per l’applicazione del provvedimento nel divieto di accesso ai locali pubblici.