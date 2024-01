Rissa tra ragazzini su un treno della Linea 1 e alla stazione di Scampia: 15enne accoltellato La violenta rissa tra due gruppi di giovanissimi è scoppiata su un vagone della metro ed è proseguita in stazione. Uno di loro ha estratto anche una pistola, poi rivelatasi a salve. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Valerio Papadia

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Scene di violenza e momenti di panico quelli a cui hanno assistito nella serata di ieri, domenica 28 gennaio, alcuni viaggiatori che si trovavano su un treno della Linea 1 della metropolitana di Napoli sul quale due gruppi di ragazzini hanno dato vita a una violenta rissa; le violenze, poi, sono andate avanti anche sulla banchina della stazione di Scampia, periferia Nord della città. Il bilancio è di un ragazzino di 15 anni ferito, colpito con due coltellate.

Uno dei giovani aveva una pistola a salve: denunciato

Nella stazione della metropolitana, in via Oliviero Zuccarini, sono intervenuti i carabinieri del Nucleo Radiomobile di Napoli, che hanno avviato le indagini per ricostruire l'accaduto. Da quanto si apprende, i due gruppi di giovani si sarebbero insultati e poi picchiati, dapprima mentre si trovavano sul treno, poi in stazione.

Da una prima ricostruzione dei militari dell'Arma, uno dei contendenti ha improvvisamente estratto una pistola – poi rivelatasi a salve, senza tappo rosso: il giovane, 17 anni, è stato bloccato da una guardia giurata in servizio in stazione e poi denunciato dai carabinieri. Durante la colluttazione, inoltre, come detto un 15enne è stato accoltellato in circostanze ancora da chiarire: colpito a un braccio e alla schiena, il minore è stato portato al CTO, dove gli sono state riscontrate ferite guaribili in 10 giorni.