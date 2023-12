Rissa tra ragazzini nel rione Sanità, tredicenne accoltellato nella notte Un 13enne napoletano è stato medicato nella notte nell’ospedale Santobono; sarebbe stato accoltellato mentre divideva i coetanei durante una rissa.

A cura di Nico Falco

Un ragazzino di 13 anni è stato accoltellato a una spalla nella notte appena trascorsa a Napoli; accompagnato all'ospedale Santobono, è stato dimesso con 8 giorni di prognosi: le sue condizioni non sono gravi. Sarebbe stato ferito durante un litigio tra gruppi di coetanei scoppiato nel rione Sanità. Sull'accaduto indaga la Polizia di Stato.

Il giovanissimo è arrivato al Pronto Soccorso intorno alle 00.30, il ferimento sarebbe avvenuto pochi minuti prima. In ospedale sono intervenuti i poliziotti del commissariato Vomero, che hanno ascoltato la versione della vittima per l'avvio delle indagini. Secondo quanto raccontato dal 13enne, l'accoltellamento sarebbe avvenuto in piazza Sanità, dove il ragazzino si trovava con alcuni amici. Per motivi non del tutto chiari, ma verosimilmente riconducibili a futili motivi, sarebbe scoppiato un diverbio tra il suo gruppo ed alcuni altri giovani che sarebbe poi degenerato in rissa.

Il 13enne a quel punto sarebbe intervenuto per dividere i litiganti ma uno di loro avrebbe estratto un coltello e lo avrebbe ferito con un fendente alla spalla. La lesione, esaminata dai medici in ospedale, è stata giudicata di lieve entità. Nel corso delle indagini si vaglia la possibilità che la scena possa essere stata ripresa dalle telecamere di sorveglianza installate in piazza Sanità e lungo le strade circostanti.