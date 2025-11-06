Rissa tra ragazzini davanti alla scuola Serra, quattro feriti ai Quartieri Spagnoli
Due giovani col naso rotto, uno con un trauma cranico, l'ultimo che ha riportato una ferita alla testa per cui è stato necessario un punto di sutura: è il bilancio della rissa tra giovanissimi scoppiata nel primo pomeriggio di ieri, 5 novembre, davanti all'istituto Antonio Serra, in via Trinità delle Monache, ai Quartieri Spagnoli, nel centro storico di Napoli. Ricostruzione ancora in corso e affidata alla Polizia di Stato, al momento non è chiara la ragione della rissa che, non si esclude, potrebbe avere coinvolto anche altri ragazzi.
I giovanissimi sono stati accompagnati al Pronto Soccorso dell'Ospedale dei Pellegrini intorno alle 15.30. Si tratta due giovanissimi napoletani e altri due di origini filippine. I primi, 13 e 15 anni, hanno riportato rispettivamente una frattura alla mano e al naso e una ferita alla testa medicata con un punto di sutura; gli altri due, un 14enne e un 18enne, hanno riportato rispettivamente una frattura al naso e un trauma cranico con contusioni multiple. Nell'ospedale è intervenuta la pattuglia del commissariato Montecalvario, incaricato delle indagini. La rissa sarebbe avvenuta all'uscita di scuola, i motivi restano da chiarire. Dopo le medicazioni de caso i quattro sono stati tutti dimessi.