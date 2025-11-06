Rissa tra ragazzini davanti alla scuola Serra, quattro feriti ai Quartieri Spagnoli

L’ingresso dell’ospedale Pellegrini a Napoli

Due giovani col naso rotto, uno con un trauma cranico, l'ultimo che ha riportato una ferita alla testa per cui è stato necessario un punto di sutura: è il bilancio della rissa tra giovanissimi scoppiata nel primo pomeriggio di ieri, 5 novembre, davanti all'istituto Antonio Serra, in via Trinità delle Monache, ai Quartieri Spagnoli, nel centro storico di Napoli. Ricostruzione ancora in corso e affidata alla Polizia di Stato, al momento non è chiara la ragione della rissa che, non si esclude, potrebbe avere coinvolto anche altri ragazzi.

I giovanissimi sono stati accompagnati al Pronto Soccorso dell'Ospedale dei Pellegrini intorno alle 15.30. Si tratta due giovanissimi napoletani e altri due di origini filippine. I primi, 13 e 15 anni, hanno riportato rispettivamente una frattura alla mano e al naso e una ferita alla testa medicata con un punto di sutura; gli altri due, un 14enne e un 18enne, hanno riportato rispettivamente una frattura al naso e un trauma cranico con contusioni multiple. Nell'ospedale è intervenuta la pattuglia del commissariato Montecalvario, incaricato delle indagini. La rissa sarebbe avvenuta all'uscita di scuola, i motivi restano da chiarire. Dopo le medicazioni de caso i quattro sono stati tutti dimessi.