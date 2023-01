Rissa tra ragazze a Portici: si picchiano a calci e pugni in faccia vicino alla scuola La denuncia del parlamentare Francesco Emilio Borrelli (Verdi-Sinistra): “Rissa tra ragazze all’uscita di un istituto scolastico nei pressi di via Scalea”

A cura di Pierluigi Frattasi

Violenta rissa tra due ragazze all'esterno di una scuola di Portici, in provincia di Napoli. Le giovani si picchiano a calci e pugni, colpendosi anche in testa. Una furia incontenibile, che nemmeno i presenti riescono a fermare. Mentre altri riprendono la scena con i cellulari. In poco tempo il video diventa virale su chat e web. A denunciarlo il parlamentare Francesco Emilio Borrelli (Alleanza Verdi-Sinistra) e il consigliere comunale di Europa Verde Aldo Agnello a cui si sono rivolti alcuni genitori per segnalare l'accaduto: “Abbiamo ricevuto un video che sta circolando su whatsapp tra gli studenti di Portici che immortala una rissa tra due ragazze che, secondo i cittadini che hanno segnalato l’episodio, sarebbe avvenuta all’uscita di un istituto scolastico nei pressi di via Scalea".

Borrelli (Verdi-Sinistra): "Violenza inaccettabile"

Per Borrelli e Agnello si tratta di

Immagini di una violenza inaccettabile rese ancor più sconcertanti dal comportamento dei tanti ragazzi presenti che, invece di intervenire immediatamente per separarle, le incitano a picchiarsi con maggiore violenza tra risate e schiamazzi. Addirittura, in alcuni momenti, si nota chiaramente che chi cerca di intervenire per porre fine al pestaggio viene prontamente allontanato dagli squallidi spettatori.

E aggiungono:

Ci troviamo di fronte a un episodio di bullismo tra giovani che se confermato deve essere immediatamente sanzionato non solo dalle forze dell’ordine alle quali abbiamo deciso di girare il video per identificare tutti i presenti ma soprattutto dalle famiglie di tutti i partecipanti, che devono scendere in campo insieme al corpo insegnanti per stroncare sul nascere questa pericolosissima deriva fatta di violenza, indifferenza, irresponsabilità e omertà.

Quindi, concludono il parlamentare e il consigliere comunale: