Un ragazzo minorenne è stato ferito a coltellate in una rissa tra minorenni scoppiata per motivi non ancora chiari nel pomeriggio di oggi, 14 giugno, in piazza Carlo III, nel centro di Napoli. Sul posto sono intervenuti gli agenti della sezione Motociclisti della Polizia Municipale, che si stanno occupando delle indagini; il giovane è stato accompagnato al Pronto Soccorso della clinica Villa Betania, ma le sue condizioni non desterebbero preoccupazione.

La rissa, stando a quanto ricostruito, avrebbe coinvolto un gruppetto di ragazzi, tutti giovanissimi e molto probabilmente tutti minorenni, che si trovavano in piazza Carlo III poco prima delle 19 di oggi. I primi a intervenire sono stati i motociclisti della Municipale, che si trovavano in pattugliamento nei paraggi e sono stati richiamati dalle urla e dalla confusione. All'arrivo degli agenti, il fuggi fuggi generale: i giovani sono tutti scappati, lasciando a terra il minorenne ferito. Il ragazzo è stato soccorso ed è stata fatta intervenire una ambulanza del 118; il primo esame dei sanitari, sul posto, ha escluso complicazioni: era stato ferito da una coltellata, ma per fortuna la lama non aveva leso organi vitali. La madre, avvisata dagli agenti, ha deciso in via precauzionale di accompagnarlo al Pronto Soccorso della clinica Villa Betania.

Le indagini sono affidate agli agenti della Motociclisti, che stanno cercando di risalire all'identità degli altri ragazzi presenti in piazza e che hanno preso parte alla rissa; al vaglio degli investigatori le registrazioni di alcune videocamere di sorveglianza pubblica che si trovano nelle vicinanze e che potrebbero avere ripreso l'episodio.