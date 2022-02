Rissa tra giovanissimi in piazza Carlo III, 16enne ferito con quattro coltellate Un 16enne napoletano è stato accoltellato in piazza Carlo III nella serata di giovedì. Indagini della Polizia di Stato, il ragazzo non è grave.

A cura di Nico Falco

Un 16enne napoletano è stato accoltellato ieri sera, 3 febbraio, in piazza Carlo III, nel centro di Napoli, per motivi che restano da accertare. Il giovane è arrivato intorno alle 20:30 al Pronto Soccorso dell'ospedale Loreto Mare con ferite da punta e da taglio gluteo, alla gamba e all'inguine; non è in pericolo di vita, le indagini sono affidate alla Polizia di Stato.

La dinamica è in via di definizione: il ragazzo ha raccontato di essere stato aggredito da tre sconosciuti, che lo avrebbero picchiato e accoltellato e subito dopo si sarebbero dileguati. Al Pronto Soccorso è stato accompagnato da alcuni amici. In ospedale sono intervenuti i poliziotti della Questura di Napoli, allertati dai sanitari, come da prassi in casi del genere.

Il 16enne risulta incensurato, la sua versione è al vaglio degli investigatori. L'area indicata come quella del ferimento è stata perlustrata nella serata di ieri, sono in corso verifiche per capire se l'aggressione possa essere stata ripresa da sistemi di videosorveglianza pubblici o privati.

Spari in piazza Carlo III, ferito 30enne

Domenica scorsa, sempre in zona piazza Carlo III, un 30enne di Caivano (Napoli) era stato ferito a colpi d'arma da fuoco a una gamba. Il giovane, Francesco Di Micco, è arrivato nella tarda serata al Pronto Soccorso dell'ospedale dei Pellegrini. Alle forze dell'ordine ha riferito di essere stato colpito come ritorsione per essersi opposto a un tentativo di rapina; per lui 21 giorni di prognosi per una ferita al polpaccio sinistro.

Le indagini sono affidate ai carabinieri della Compagnia Stella, la versione fornita dal 30enne è al vaglio degli investigatori e sono in corso accertamenti per ricostruire la dinamica.