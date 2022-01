Reagisce alla rapina, 30enne ferito da un colpo di pistola a Napoli Il giovane si è presentato in ospedale con una ferita alla gamba sinistra: il suo racconto è al vaglio dei carabinieri.

A cura di Valerio Papadia

Ci sarebbe un tentativo di rapina dietro al ferimento di un giovane di 30 anni, colpito da un proiettile a una gamba nella tarda serata di ieri, domenica 30 gennaio, a Napoli. Il giovane, Francesco Di Micco, residente a Caivano, è arrivato al Pronto Soccorso dell'ospedale Pellegrini, nel cuore di Napoli, dove i sanitari lo hanno medicato per una ferita da arma da fuoco al polpaccio della gamba sinistra, giudicata guaribili in 21 giorni di prognosi. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia Stella, che hanno raccolto la testimonianza del 30enne: la vittima ha raccontato ai militari dell'Arma di aver reagito a un tentativo di rapina mentre si trovava in piazza Carlo III, nella zona della Stazione Centrale di Napoli; il malvivente, a quel punto, gli avrebbe sparato alla gamba. Il racconto del 30enne è al vaglio dei carabinieri, che hanno avviato le indagini per accertarne la veridicità.

Uomo ferito durante un tentativo di rapina anche a Crispano

Vicenda analoga, sempre nella tarda serata di ieri, a Crispano, nella provincia di Napoli, dove un uomo di 42 anni, Antonio Martino, è stato ferito da due proiettili alla gamba sinistra. Da una prima ricostruzione effettuata dai carabinieri della compagnia di Casoria, che indagano sull'accaduto, l'uomo si trovava presso un distributore di carburante in via Atellana quando hanno tentato di rapinarlo: alla sua reazione, i malviventi gli hanno sparato. L'uomo è stato medicato all'ospedale San Giovanni di Dio di Frattamaggiore, dal quale è stato dimesso senza prognosi a causa, per fortuna, della scarsa gravità delle ferite riportate.