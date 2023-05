Rissa tra giovani italiani e cinesi a Benevento, feriti 4 studenti del conservatorio Quattro ragazzi cinesi sono rimasti feriti in una rissa scoppiata nel centro di Benevento con dei giovani italiani; le loro condizioni non sono gravi.

A cura di Nico Falco

Quattro giovani cinesi, tra cui una donna, tutti studenti del conservatorio musicale "Nicola Sala" di Benevento, sono finiti in ospedale a seguito di una rissa scoppiata tra ragazzi italiani e cinesi nella notte scorsa in piazza Piano di Corte, nel centro storico del capoluogo sannita. I giovani sono stati medicati al Pronto Soccorso del San Pio, hanno riportato ferite lievi e sono stati dimessi poco dopo. Per sedare la rissa, intorno alle 3 del mattino, sono intervenute le forze dell'ordine.

Le indagini sono affidate ai carabinieri, che hanno raccolto la denuncia di alcuni dei giovani cinesi e stanno in queste ore lavorando per identificare i responsabili. La ricostruzione non è ancora del tutto chiara ma, stando a quanto ricostruito fino ad ora, alla base dell'episodio ci sarebbe stata una discussione nata per futili motivi che sarebbe però ben presto degenerata e avrebbe coinvolto numerosi giovani che in quel momento si trovavano nella piazza. Sulla vicenda è intervenuto il sindaco di Benevento, Clemente Mastella:

Trovo intollerabile l'episodio di piazza Piano di Corte. La rissa che ha visto coinvolto giovani italiani e cinesi e che ha visto finire in ospedale i giovani asiatici è una macchia per la città che ha meritata reputazione di accoglienza e ospitalità. Auspico che le forze dell'ordine individuino presto i responsabili ed esprimo solidarietà al Conservatorio musicale ‘Nicola Sala', gioiello dell'offerta formativa di Benevento. Certamente preoccupa l'aumento di questi episodi tra i giovani che, dopo la pandemia, si sono dilatati a macchia d'olio in tutto il Paese. Tutti siamo chiamati a forme di pedagogia più efficaci.