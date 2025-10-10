Rissa tra giovani alla “Tirata del Carro”, 9 denunciati a Mirabella Eclano

La "Tirata del Carro" a Mirabella Eclano (Avellino)

Sono venuti alle mani proprio nel momento più importante, poco prima dell'ingresso del Grande Carro nella piazza; spintoni, calci e pugni, mentre tutto intorno c'erano migliaia di visitatori che, come ogni anno, avevano raggiunto il centro irpino per la tradizionale festa patronale di Mirabella Eclano. Scene che risalgono al 20 settembre scorso, e per le quali sono arrivate ora le denunce: 9 ragazzi dovranno rispondere a vario titolo di rissa aggravata e resistenza a pubblico ufficiale.

I nove sono stati identificati dai carabinieri della Compagnia di Mirabella Eclano, anche attraverso l'acquisizione delle immagini del sistema di videosorveglianza pubblica. I motivi della rissa sarebbero da ricercare in banalità tra gruppi di giovanissimi che, anche loro, erano lì per assistere alle fasi conclusive della "Grande Tirata del Carro", evento tra i più folkoristici dell'Avellinese. La rissa, che ha coinvolto due comitive distinte, ha creato momenti di tensione e ha esposto a gravi rischi anche gli altri presenti, tra cui moltissime famiglie con bambini.

I litiganti sono stati rapidamente allontanati dalle forze dell'ordine presenti sul posto, nonostante la resistenza dei coinvolti, e la situazione è tornata sotto controllo senza conseguenze di rilievo. I militari dell'Arma si sono quindi occupati dell'identificazione: sono state acquisite le registrazioni delle telecamere di sorveglianza e si è così arrivati all'identità dei 9 giovani, per i quali è scattata la denuncia all'Autorità Giudiziaria.