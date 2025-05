video suggerito

Rissa tra famiglie davanti alla scuola a Casoria, feriti due ragazzini Il Prefetto di Napoli ha intensificato i servizi di controllo e vigilanza a Casoria (Napoli) dopo la rissa tra famiglie che ha portato al ferimento di due minorenni. Sostieni Fanpage.it, fai rumore con noi

A cura di Nico Falco

10 CONDIVISIONI condividi chiudi

Due famiglie che discutono animatamente, la situazione che degenera velocemente, il litigio si trasforma in rissa e restano feriti due ragazzi minorenni. È successo oggi, 19 maggio, a Casoria, in provincia di Napoli, nei pressi della scuola Palizzi. Episodio ancora in via di definizione, su cui indagano le forze dell'ordine. Il Prefetto di Napoli, Michele di Bari, ha disposto l'intensificazione dei servizi di controllo del territorio e vigilanza da parte delle forze di polizia.

Sull'accaduto sono ancora in corso indagini, non è infatti chiaro il motivo per cui si sia arrivati alla rissa. In base alle ricostruzioni, i partecipanti sarebbero appartenenti a due diversi nuclei familiari. Sembra quindi probabile che a scatenare il furioso litigio possano essere state questioni personali che riguardavano alcuni dei parenti, forse anche loro coinvolti nell'episodio. Nel parapiglia sono rimasti feriti due giovanissimi, le loro condizioni non sarebbero però gravi. Per identificare tutti i coinvolti sarebbero stati acquisite anche le registrazioni di alcune telecamere di sorveglianza della zona e sarebbero stati già ascoltati alcuni testimoni.

La questione, ha annunciato la Prefettura di Napoli, verrà portate nel prossimo Comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica. Il prefetto di Bari, si legge in una nota diffusa dal Palazzo di Governo, "evidenzia la gravità dell'episodio che richiama la necessità, sempre maggiore, di ulteriori iniziative di prevenzione sociale, obiettivo comune a tutte le istituzioni, enti, volontariato e diocesi che operano senza sosta sui territori e a cui va il suo sentito ringraziamento".