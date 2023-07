Rissa tra donne in via Marina, una cade a terra e batte la testa: in ospedale con trauma cranico La donna è ricoverata in ospedale, ma non sarebbe in pericolo di vita. Indagini dei carabinieri per chiarire dinamica e identificare le partecipanti alla rissa.

A cura di Valerio Papadia

Ci sarebbe una vera e propria aggressione all'origine di una rissa tra donne scattata nella tarda serata di ieri, sabato 15 luglio, in via Cristoforo Colombo, primo tratto di via Marina, nella zona del Porto di Napoli. Una donna di 30 anni originaria dello Sri Lanka sarebbe stata avvicinata e aggredita da alcune connazionali, per dissidi passati ancora non meglio precisati: la 30enne è stata presa a calci e pugni dalle altre donne.

Nel pieno della rissa, la 30enne è però caduta a terra e ha battuto violentemente la testa sull'asfalto. Soccorsa dai sanitari del 118, la donna è stata trasportata al Pronto Soccorso dell'ospedale San Paolo: i medici le hanno riscontrato un trauma cranico e hanno deciso di tenerla in osservazione; la donna non sarebbe in pericolo di vita. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Pattuglia mobile di zona Centro, che hanno avviato le indagini per chiarire l'esatta dinamica di quanto accaduto e per identificare le altre donne coinvolte nella rissa.

Poco più tardi, intorno all'1.30 della notte, ancora nel cuore di Napoli, un turista francese di 18 anni è invece stato accoltellato. Il giovane si trovava in piazza Dante quando è stato accerchiato da un gruppo di ragazzini, che hanno cercato di portargli via il suo monopattino elettrico; quando il 18enne ha reagito, uno di loro lo ha accoltellato a una gamba. Portato in ospedale, il giovane turista non è in pericolo di vita; anche su questa vicenda indagano i carabinieri.