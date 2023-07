Reagisce alla rapina del monopattino, turista francese di 18 anni accoltellato nel centro di Napoli Il giovane ha riportato una ferita alla gamba: non è in pericolo di vita. Sulla vicenda indagano i carabinieri, che stanno cercando di individuare i responsabili.

A cura di Valerio Papadia

Sangue nella notte nel cuore di Napoli: un giovane turista francese, 18 anni, è stato accoltellato da sconosciuti nella centralissima piazza Dante. Da quanto si apprende, intorno all'1.30, il 18enne stava percorrendo il centro storico a bordo del suo monopattino elettrico quando sarebbe stato accerchiato da un gruppo di ragazzini, che hanno cercato di rubargli il mezzo a due ruote.

Il turista, però, si è opposto alla rapina e, in tutta risposta, uno dei giovani lo ha colpito con un oggetto tagliente alla gamba. Soccorso dai sanitari del 118, il giovane turista transalpino è stato trasportato al Pronto Soccorso dell'ospedale Pellegrini, dove i medici gli hanno riscontrato una ferita non grave, giudicata guaribile in 15 giorni.

Sul luogo della tentata rapina e dell'aggressione sono intervenuti i carabinieri del Nucleo Radiomobile, mentre le indagini sono affidate ai militari della compagnia Centro. I carabinieri hanno effettuato tutti i rilievi del caso per chiarire con precisione la dinamica di quanto accaduto e rintracciare i responsabili del ferimento del giovane turista.