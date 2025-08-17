Rissa tra barcaioli a Capri davanti alla Grotta Azzurra: uno spinge l’altro e lo getta in mare

Due barcaioli litigano di fronte Grotta Azzurra di Capri, uno dei luoghi più iconici al mondo, davanti a centinaia di turisti. Ad un certo punto, dagli insulti si passa alle mani. Uno dei due battellieri spintona l'altro, lo spinge all'indietro, fino a farlo cadere dalla barca. Tutta la scena viene ripresa con i cellulari dai turisti allibiti e scandalizzati. Il video finisce sui social e in poco tempo diventa virale. La scena di violenza risalirebbe alla giornata dello scorso Ferragosto. A denunciarla il parlamentare Francesco Emilio Borrelli (Alleanza Verdi-Sinistra): "Ora atti concreti per riportare l'ordine".

Borrelli (Avs): "Ora regole per i battellieri"

"Il video del litigio di Ferragosto tra due barcaioli capresi alla Grotta Azzurra di Capri è diventato virale – spiega Borrelli – Dopo un battibecco e qualche schiaffo, con uno spintone uno dei due finisce rovinosamente a mare tra lo stupore generale dei turisti". L’episodio, precisa il parlamentare, segue a breve tempo di distanza un altro caso, sollevato sempre da Borrelli, al quale era stato inviato un altro video che immortalava un litigio tra barcaioli sempre nello stesso posto.

“Quando abbiamo denunciato le serie criticità nella gestione degli accessi alla Grotta Azzurra – conclude il deputato ambientalista – con danni d’immagine enormi per uno degli attrattori turistici più importanti al mondo, la questione è stata minimizzata dal sindaco e da alcuni associati alla cooperativa battellieri che avevano parlato di video datati e di una normalità nella gestione del servizio. Purtroppo i fatti dimostrano ancora una volta che avevamo ragione nel lanciare l’allarme per la gestione di un servizio a dir poco discutibile. Mi aspetto le scuse dopo questo episodio e, soprattutto, atti concreti per evitare nuovi vergognosi episodi. Il presidente della cooperativa battellieri ha affermato che prenderà provvedimenti, staremo a vedere”.