Rissa nella notte nel cuore di Napoli: accoltellato un 42enne, è grave L’uomo, originario dell’Ucraina, non è in pericolo di vita. Per l’aggressione è stato denunciato un uomo di 54 anni, che deve rispondere di lesioni aggravate.

A cura di Valerio Papadia

Immagine di repertorio

Sangue questa notte nel cuore di Napoli: in via Pica, in zona Mercato, un uomo è stato accoltellato durante una rissa. Intorno all'una, allertati dalla centrale operativa 112, sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione Borgoloreto e quelli del Nucleo Radiomobile, che hanno trovato un uomo di 42 anni, originario dell'Ucraina, ricoperto di sangue e che presentava diverse ferite da arma da taglio: l'uomo è stato accompagnato all'ospedale Vecchio Pellegrini, dove è stato ricoverato in gravi condizioni ma non in pericolo di vita; secondo i sanitari, le sue ferite guariranno in 41 giorni.

I carabinieri hanno ricostruito che, poco prima del loro intervento, all'esterno di un locale della zona, la vittima aveva dato vita a una rissa insieme a un altro uomo, poi dileguatosi, culminata con il suo ferimento a colpi di coltello. I militari dell'Arma si sono subito messi sulle tracce dell'autore dell'aggressione, rintracciandolo poco dopo: si tratta di un uomo di 54 anni, anch'egli di origini ucraine, che è stato denunciato a piede libero per lesioni aggravate.

A fuoco una sartoria in provincia, indagano i carabinieri

I carabinieri indagano anche su un incendio divampato nella tarda serata di ieri in una sartoria di Sant'Antimo, nella provincia di Napoli. I militari sono intervenuti su segnalazione del 112, insieme ai vigili del fuoco, che hanno domato le fiamme: gran parte del locale è stata danneggiata, mentre i vestiti che si trovavano all'interno sono andati tutti distrutti. I carabinieri hanno avviato le indagini per risalire alle cause del rogo: non si esclude nessuna ipotesi.