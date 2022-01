Incendio in una sartoria a Sant’Antimo, distrutti tutti i vestiti: si indaga per scoprire le cause L’incendio è stato domato dai vigili del fuoco: le fiamme hanno danneggiato i locali e distrutto tutti i vestiti. Sulla vicenda indagano i carabinieri.

A cura di Valerio Papadia

Momenti di paura nella serata di ieri, giovedì 6 gennaio, a Sant'Antimo, nella provincia di Napoli, dove un incendio ha interessati una sartoria che sorge lungo la via Appia. Sul posto, allertati dalla centrale operativa 112, sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Giugliano in Campania che, a loro volta, hanno allertato i vigili del fuoco: i pompieri hanno domato le fiamme, ma non sono riusciti ad impedire che il rogo causasse ingenti danni al locale e che distruggesse tutti i vestiti contenuti. L'area interessata dall'incendio è stata posta sotto sequestro, mentre i carabinieri hanno fatto partire le indagini per individuare le cause del rogo: al momento non si esclude nessuna ipotesi.

Non molto lontano da Sant'Antimo, a Giugliano, i militari della sezione radiomobile della locale compagnia hanno invece scoperto un'officina abusiva nella quale si smontavano le automobili rubate nella provincia partenopea per ricavarne pezzi di ricambio da rivendere. I carabinieri, in via San Francesco a Patria, hanno scoperto un edificio coperto dalla vegetazione in un'area apparentemente abbandonata: al suo interno, due uomini stavano smontando una vettura. I militari hanno scoperto altre 24 automobili e 7 targhe, tutte precedentemente rubate, nonché gli attrezzi utilizzati dai due uomini per smontare le vetture: i due, un 40enne e un 38enne di Melito, sono stati arrestati per riciclaggio e portati nel carcere napoletano di Poggioreale, dove sono reclusi in attesa di essere giudicati.