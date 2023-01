Rissa in un centro. di accoglienza, tre denunciati a Savignano Irpino Tre persone denunciate dai carabinieri per rissa all’interno del Centro di Accoglienza di Savignano Irpino, in provincia di Avellino.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Immagine di repertorio

Una violenta rissa ha portato alla denuncia di tre persone all'interno di un centro di accoglienza a Savignano Irpino, nella provincia di Avellino. Secondo i carabinieri, intervenuti per sedare la zuffa, i tre si sono brutalmente picchiati per futili motivi. Fortunatamente, nessuno di loro ha riportato lesioni tali da finire in ospedale: sono stati tutti medicati sul posto dal personale medico-sanitario della struttura.

Secondo quanto ricostruito finora, i protagonisti della rissa sarebbero tre ospiti della struttura di accoglienza: due bengalesi ed un egiziano. Per futili motivi, i tre avrebbero iniziato a litigare e poi ad aggredirsi fisicamente. Sul posto, chiamati dal personale del centro, sono subito accorsi i carabinieri di Ariano Irpino per riportare la calma. I tre sono stati bloccati, identificati e poi curati sul posto dal personale medico-sanitario della struttura. Nessuno di loro ha per fortuna riportato lesioni gravi o tali da dover essere trasferito in ospedale. I tre sono stati alla fine tutti denunciati con l'accusa di rissa: resteranno all'interno della struttura in attesa di essere poi convocati dall'autorità giudiziaria ed essere processati dalla Procura della Repubblica di Benevento, competente per il territorio di Savignano Irpino. Inquirenti che indagano per capire se altre persone possano aver inizialmente preso parte al violento litigio che poi è degenerato in rissa vera e propria, e se le cause sono tutte riscontrabili in futili motivi come accertato finora dalle ricostruzioni effettuate sentendo le testimonianze dei presenti e degli stessi protagonisti della rissa.