Rissa in strada ad Aversa: sedie e tavoli lanciate contro i “rivali”, paura tra i passanti

Sedie, sgabelli e tavolini usati come armi: è accaduto durante una violenta rissa in via Roma ad Aversa, in provincia di Caserta, nella serata di Natale. Protagonisti alcuni gruppi di ragazzi, che si sono "affrontati" nella zona dei baretti di via Roma, una delle zone più frequentate nelle serata della movida. Come da tradizione, la sera di Natale in tanto escono di casa per un brindisi con gli amici, dopo il cenone della Vigilia di Natale e il pranzo del 25 dicembre. E quasi tutti si radunano nelle zona più frequentate del fine settimana nelle rispettive città.

Non è chiaro quale sia stato il casus belli: fatto sta che i ragazzi hanno iniziato a scagliarsi gli uni contro gli altri, per poi iniziare un fitto lancio di oggetti. Tavolini, sedie, sgabelli: qualunque cosa capitasse loro a tiro. Il tutto, ripreso da alcuni passanti che invece erano scesi in strada per un tranquillo brindisi natalizio. Sul posto sono poi giunte le forze dell'ordine: ma l'episodio preoccupa anche perché, un evento simile, si era verificato anche lo scorso anno, sempre nella stessa zona.

“E’ un déjà-vu, la stessa scena di guerriglia urbana che si è verificata anche l’anno scorso", ha commemtato Francesco Emilio Borrelli, deputato dell'Alleanza Verdi-Sinistra, in una nota assieme a Francesco Mincione di Europa Verde Aversa, dove spiegano che "è indispensabile risalire ai responsabili e procedere con pugno duro, rispondano senza sconti delle loro azioni violente. Una serata di festa e di brindisi non può sfociare in momenti di violenza ingiustificata che mettono a rischio tutta la comunità", aggiungendo anche che "è necessario presidiare le zone più calde, in via preventiva, con pattuglie e posti di blocco, così da scoraggiare i facinorosi anche in vista dei festeggiamenti di fine anno".