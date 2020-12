Ci sono al momento sette denunciati, sono tutti tra i 20 e i 29 anni, per la rissa, anzi le risse che la Vigilia di Natale hanno scosso il centro di Ercolano, popoloso centro del Vesuviano, provincia di Napoli. I giovani per cui è scattata la denuncia per rissa sono soltanto i primi ad essere stati identificati tramite la visione delle immagini di videosorveglianza. Continueranno le indagini dei carabinieri della compagnia Torre del Greco coadiuvati dagli agenti di Polizia Municipale di Ercolano. Non conosciamo ancora i motivi a causa dei quali si scatenò la maxi-zuffa nella centralissima piazza Trieste e Trento: sappiamo tuttavia che i casi furono due: uno di giorno e l'altro nel tardo pomeriggio,probabilmente la "risposta" alla zuffa precedente.

Nel secondo video diffuso sui social network (anche dal consigliere regionale Francesco Emilio Borrelli) si sente distintamente un colpo d'arma da fuoco. Secondo Borrelli: "I protagonisti si erano affrontati già un paio d'ore prima, sempre nel comune vesuviano, a calci e a pugni con momenti altissimi di tensione che hanno costretto gli agenti della Polizia Municipale a esplodere un colpo di pistola in aria per disperdere i facinorosi".

Nella mattinata di oggi il sindaco di Ercolano Ciro Buonajuto si era affidato ad un messaggio sui social per spiegare la sua opinione su quanto accaduto Ercolano il 24 dicembre sera: