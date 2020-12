La rissa di Ercolano della vigilia di Natale, ripresa da alcuni video amatoriali, ha fatto il giro d'Italia per due motivi: il primo è la scarica d'odio in giorni in cui si predica invece tutt'altro sentimento di solidarietà e fratellanza, il secondo – non meno grave – è la clamorosa violazione di ogni regola anti-assembramento nonostante decreti e ordinanze regionali e comunali anti-Covid. Tuttavia la vicenda non è rimasta solo un classico video amatoriale di maxi-rissa: a Ercolano gli agenti della Polizia Municipale stanno continuando a visionare i filmati delle telecamere di sorveglianza e hanno identificato alcuni partecipanti.

«Alcuni ragazzi sono stati già individuati e saranno ascoltati nelle prossime ore. Vogliamo fare chiarezza su quanto accaduto nell'interesse dell'intera comunità» rende noto il sindaco di Ercolano, Ciro Buonajuto, a proposito della maxi rissa avvenuta la sera del 24 dicembre in piazza Trieste ad Ercolano (Napoli) le cui immagini sono diventate virali sui social. La questione è ovviamente una: cosa ha fatto scattare la maxi rissa? Quali sono i motivi alla base? Guerra tra bande, "sgarri" criminali o ragazzate?

E proprio ai social si affida il primo cittadino vesuviano per spiegare la sua opinione su quanto accaduto in piazza Trieste e Trento ad Ercolano il 24 dicembre sera: