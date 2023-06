Rissa dopo l’incidente stradale: due 20enni accoltellati e picchiati a Napoli L’incidente sarebbe avvenuto per una mancata precedenza: due 20enni sono finiti in ospedale, uno accoltellato, l’altro picchiato.

A cura di Valerio Papadia

Forse una mancata precedenza alla base dell'incidente stradale che ha poi scatenato la rissa, al termine della quale due 20enni sono stati accoltellati e picchiati, finendo in ospedale. L'episodio risale a questa notte e si è verificato in via provinciale Napoli, a Pianura, quartiere della periferia Ovest del capoluogo campano. Tutto inizia poco dopo la mezzanotte, quando uno scooter, guidato da una ragazza di 17 anni, si scontra con un'automobile, con a bordo due ragazzi; l'incidente, secondo una prima ricostruzione, sarebbe stato causato da una mancata precedenza da parte della vettura.

I due che si trovavano nell'auto, dopo l'incidente, avrebbero aggredito la 17enne che, spaventata, ha chiesto aiuto a due amici, due 20enni che poco dopo sono accorsi sul posto: anche loro, però, sono stati aggrediti dai due uomini che si trovavano nella vettura, che li hanno colpiti con calci, pugni e con un coltello. I due giovani malcapitati, entrambi incensurati, sono stati portato all'ospedale San Paolo: uno di loro ha rimediato una ferita da arma da taglio a un gluteo, mentre l'altro ferite e contusioni dovute alle botte; entrambi se la caveranno con una prognosi di 15 giorni.

Nel nosocomio di Fuorigrotta sono intervenuti i carabinieri del Nucleo Radiomobile, che hanno ascoltato le testimonianze dei ragazzi e hanno avviato tutte le indagini utili a stabilire l'esatta dinamica di quanto accaduto e individuare i due occupanti dell'auto, responsabili dell'aggressione.