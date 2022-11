Rissa davanti alla Galleria Vittoria a Napoli: due uomini si picchiano e bloccano il traffico In un video, diffuso sui social, si vedono due uomini fare a botte all’imbocco del tunnel, bloccando il traffico verso via Acton.

A cura di Valerio Papadia

Un video che ha dell'incredibile quello diffuso nelle scorse ore sui social e che in poco tempo ha fatto il giro del web: due uomini si picchiano all'imbocco della Galleria Vittoria a Napoli, bloccando il traffico. Le immagini sono state diffuse sui canali social della pagina "Welcome to Favelas": il video mostra un'auto di traverso all'estremità della carreggiata del tunnel che da via Arcoleo conduce in via Acton e due uomini che fanno a pugni, ruzzolando per terra.

La rissa ha bloccato le auto in direzione di via Acton

Non sono noti i motivi che hanno portato i due uomini a picchiarsi proprio in mezzo alla strada, così come non è possibile datare il video, anche se è sicuramente stato girato di recente, visto che la Galleria Vittoria presenta, all'interno, i segni dei recenti lavori di ristrutturazione.

Quello che è chiaro dalle immagini è che la rissa ha bloccato il traffico in direzione proprio di via Acton: nel video, infatti, le auto rimaste incolonnate nel traffico cercano di aggirare l'automobile (una Fiat Panda, ndr) che blocca la carreggiata e di due uomini protagonisti della scazzottata; qualcuno suona ripetutamente il clacson, non soltanto per cercare di sorpassare la vettura, ma anche nel tentativo di interrompere la rissa. Il video è stato poi rilanciato anche dal consigliere regionale Borrelli, che ha commentato con un laconico: "La deriva totale".