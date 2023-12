Rissa con sediate e coltellate alla Vigilia di Natale, ragazzo pugnalato: paura a Santa Maria Capua Vetere La lite ripresa in un video: ragazzo colpito con sediate e calci mentre è steso a terra indifeso. Borrelli (Avs): “Questa è follia” Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Pierluigi Frattasi

35 CONDIVISIONI condividi chiudi

Rissa a colpi di sediate e coltellate nella piazza dell'Anfiteatro di Santa Maria Capua Vetere nel giorno della Vigilia di Natale appena trascorso. Almeno un ragazzo ferito a pugnalate. Ancora da chiarire la dinamica dell'accaduto. Sul posto sono subito arrivati i soccorsi, con l'ambulanza del 118. La rissa, secondo le prime ricostruzioni, sarebbe scoppiata per futili motivi. La violenta scena è stata ripresa con i cellulari. Il video pubblicato sui social e denunciato da Francesco Emilio Borrelli, deputato di Alleanza Verdi-Sinistra, che parla senza mezzi termini di “scene di quotidiana follia che non si arrestano nemmeno a Natale”.

Ragazzo accoltellato in ospedale

Nel video si vede un ragazzo tempestato di colpi, con sediate e calci da parte di un gruppo di altri ragazzi, anche mentre è steso a terra inerme. Secondo le prime ricostruzioni, la lite sarebbe scoppiata nei pressi dei bar vicini all’anfiteatro di Santa Maria Capua Vetere. Due gruppi di giovani si sarebbero affrontati a colpi di botte, sedie e addirittura coltelli. “Ad avere la peggio – scrive Borrelli – un ragazzo che colpito dai fendenti è dovuto ricorrere alle cure del 118”.

Borrelli (Avs): “Scene di follia”

“Scene di quotidiana follia che non si arrestano nemmeno a Natale. Criminali e delinquenti sono sempre pronti e fare casino, ad aggredire qualcuno, a far esplodere una rissa o far partire una coltellata. Persone senza scrupoli pronte a far del male al prossimo anche senza una vera ragione, anche durante quello che dovrebbe essere un momento di festa, lo scambio di auguri alla vigilia di Natale. Questi violenti vanno individuati e puniti duramente e senza sconti. Questi comportamenti sono gravemente pericolosi e potrebbero rappresentare solo il preludio di crimini ancora più gravi”.