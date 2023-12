Rissa con calci, pugni e sedie all’aperitivo della Vigilia di Natale nel Casertano: arrestato 19enne Svolta nelle indagini sulla rissa scoppiata all’aperitivo della Vigilia di Natale a Santa Maria Capua Vetere. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Valerio Papadia

Svolta nelle indagini sulla violenta rissa scoppiata lo scorso 24 dicembre, durante il consueto aperitivo per la Vigilia di Natale, a Santa Maria Capua Vetere, nella provincia di Caserta: la Polizia di Stato ha arrestato un giovane del posto di 19 anni, accusato, in concorso con altri soggetti ancora in corso di identificazione, di tentato omicidio ai danni di un minorenne, un ragazzo di 16 anni originario dell'Albania, gettato in terra e colpito con violenza davanti a una moltitudine di persone. Per il 19enne si sono aperte le porte del carcere di Santa Maria Capua Vetere.

Il 16enne aggredito è grave: operato, è in prognosi riservata

Anche a Santa Maria Capua Vetere, come accade ormai da anni in moltissime città della Campania, migliaia di persone si sono riversate per strada per il consueto brindisi della Vigilia: un'occasione per scambiarsi, con amici e conoscenti, gli auguri di Natale. Proprio nel pomeriggio del 24, nel centro della città del Casertano, in piazza Adriano, è scoppiata una violenta rissa tra giovanissimi, immortalata anche dai cellulari dei tanti presenti: un gruppo di ragazzi si è scagliato con violenza su un minorenne, un 16enne, che è stato scagliato per terra e colpito con calci, pugni e perfino sedie.

Il 16enne è stato portato d'urgenza all'ospedale di Caserta, e sottoposto a un delicato intervento chirurgico: il minore è ancora ricoverato nel nosocomio casertano, in prognosi riservata.