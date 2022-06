Rissa al Granatello di Portici, feriti due minorenni di Ercolano: hanno 15 e 16 anni Due minorenni picchiati al porto del Granatello di Portici: sarebbero stati alcuni coetanei, poi scappati prima dell’arrivo dei carabinieri. Indagini in corso.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Una violenta rissa è scoppiata alle 22 di ieri, sabato 25 giugno, al porto del Granatello di Portici, uno dei luoghi della movida vesuviana più frequentati soprattutto dai giovanissimi. A farne le spese sono stati due minori di 15 e 16 anni originari di Ercolano, che dopo le botte hanno rifiutato il ricovero in ospedale e sono stati così riaffidati ai genitori. Sul posto erano giunti poco prima i carabinieri, trovando però solo i due feriti e non i responsabili, che ora sono in corso di identificazione anche con l'ausilio delle testimonianze dei presenti e delle telecamere di videosorveglianza della zona.

L'aggressione a due minori di Ercolano

La vicenda è avvenuta attorno alle dieci di sera, all'interno del porto del Granatello: qui una rissa, pare per futili motivi, sarebbe scoppiata tra gruppi di giovanissimi. Ad avere la peggio sono stati un 15enne ed un 16enne della vicina Ercolano, picchiati pesantemente dai "rivali", che poi sono riusciti a scappare prima che arrivassero i militari dell'Arma, che erano stati avvisati di una rissa in corso, giungendo sul posto. I ragazzi non hanno chiarito i motivi dell'aggressione, ma pare si sia trattato di una rissa per futili motivi.

I due hanno rifiutato il ricovero

Sul posto sono giunti anche i sanitari delle ambulanze del 118, per curare i due giovani i quali hanno poi rifiutato il ricovero in ospedale. Sono stati quindi chiamati i genitori, ai quali sono stati riaffidati sul posto. Carabinieri che ora indagano sulla vicenda, cercando di fare chiarezza sulla dinamica e sulle motivazioni, entrambe al vaglio delle forze dell'ordine.