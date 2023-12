Rissa ad Ercolano alla Vigilia di Natale, in venti circondano i carabinieri. Tre denunciati Due giovani e un 47enne sono stati denunciati ad Ercolano (Napoli) per una rissa scoppiata in centro tra numerose persone la sera del 24 dicembre. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Nico Falco

Tre persone denunciate, due delle quali dopo essere state salvate dal linciaggio della folla. Si chiude così l'intervento dei carabinieri di ieri sera, la Vigilia di Natale, ad Ercolano, in provincia di Napoli, per una violenta rissa scoppiata in via IV Novembre; i motivi non sono stati ancora del tutto chiariti ma sarebbero state almeno una ventina le persone coinvolte.

I militari della tenenza di Ercolano sono intervenuti a seguito della chiamata al 112 da parte di un cittadino: in strada c'erano numerosi giovani che si stavano picchiando; a scatenare tutto sarebbero stati due ragazzi, che però sarebbero poi fuggiti in una Fiat Panda nera. Sono state avviate le ricerche e, col sostegno delle altre pattuglie in zona, l'automobile è stata rintracciata in pochi minuti. A bordo c'erano un 22enne e un 25enne e con loro due ragazze.

Mentre i carabinieri stavano effettuando accertamenti sono stati improvvisamente circondati da una ventina di persone: avevano riconosciuto anche loro l'automobile, il loro obiettivo erano i due giovani all'interno. I militari hanno così dovuto fare da scudo, per evitare il linciaggio e per non essere a loro volta colpiti, arginando la situazione fino all'arrivo dei rinforzi, quando il gruppo si è disperso ed è stato possibile portare in caserma i due giovani che sono stati poi denunciati.

Poco dopo dai carabinieri si è presentato un 47enne di Ercolano, con i vestiti sporchi di sangue, che ha ammesso di essere stato coinvolto nella rissa; anche per l'uomo è scattata la denuncia. Sono in corso accertamenti per l'identificazione delle altre persone che hanno cercato di aggredire successivamente la coppia di giovani.