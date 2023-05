Rissa a Portici a calci e pugni, in tre continuano a picchiarsi davanti ai carabinieri: arrestati La violenta rissa in viale II Melina, nel Comune del Vesuviano. Bloccati dai carabinieri e trasportati all’Ospedale del Mare con varie ferite.

A cura di Pierluigi Frattasi

Immagine di repertorio

Violenta rissa a Portici, comune in provincia di Napoli, tra tre persone che si sono picchiate a calci e pugni anche dopo l'arrivo dei carabinieri. Una furia incontrollabile che i militari dell'Arma della stazione di Portici sono riusciti a fermare a fatica, grazie anche all'intervento dei rinforzi da Torre del Greco. I tre sono stati bloccati e arrestati. Sono stati portati tutti all'Ospedale del Mare di Ponticelli, nella zona orientale di Napoli, per le cure mediche del caso.

La rissa tra tre persone in viale II Melina

La rissa è scoppiata nella giornata di ieri, in viale II Melina. Non sono chiari i motivi che abbiano scatenato la zuffa, sulla quale sono in corso le indagini dei carabinieri della stazione di Portici. I militari dell'Arma hanno arrestato le tre persone – si tratta di un porticese classe 1972 e di due napoletani, classe 1980 e 1986 – per rissa, lesioni personali e resistenza a pubblico ufficiale. I tre sono stati sorpresi dai militari dell'Arma mentre si azzuffavano. Non è chiaro il motivo che ha innescato la violenza, ma i tre, secondo le prime ricostruzioni, hanno continuato a colpirsi anche durante l’intervento dei militari.

Arrestati e portati all'Ospedale del Mare con vari traumi

Alla fine, grazie anche al supporto di una pattuglia della sezione radiomobile dei carabinieri di Torre del Greco, i tre sono stati bloccati e arrestati. Tutti sono stati portati all’ospedale del mare: uno è stato ritenuto guaribile in 3 giorni per traumi al torace, un altro, trasportato in ospedale con una frattura al naso e vari traumi ed escoriazioni, saranno necessari 10 giorni per la guarigione. Sono ora ai domiciliari, in attesa di giudizio.