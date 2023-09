Rischio terremoto a Napoli, l’elenco di strade e piazze dove ripararsi in caso di necessità L’elenco delle aree di emergenza per attesa e ammassamento in caso di sisma rilevante, individuate dalla Protezione Civile.

A cura di Pierluigi Frattasi

A Napoli sono 129 le aree di emergenza e ammassamento, individuate dalla Protezione Civile in tutti i quartieri, dove i cittadini possono recarsi, anche autonomamente, in caso di terremoto. Si tratta di luoghi sicuri, sia dal punto di vista idraulico che idrogeologico, dove andare in caso di una scossa sismica rilevante avvertita dalla popolazione e dove viene fornito il soccorso e l'assistenza alla popolazione. Ciascuna dovrebbe essere individuata dalla cartellonistica di emergenza e vi dovrebbero essere svolte le periodiche esercitazioni. La protezione civile si avvale del supporto delle associazioni di volontariato di protezione civile.

L'elenco delle aree di emergenza è allegato al Piano comunale per il rischio sismico, che è stato approvato nel 2019 dal consiglio comunale di Napoli, con la delibera di consiglio numero 46, ed è suddiviso in aree di ricovero e ammassamento. In alcuni casi le aree sono dotate di punto radio, in grado di comunicare con il Centro Operativo Comunale.

Le aree di attesa sono destinate alla prima accoglienza per la popolazione. Le aree di ammassamento sono quelle dove si trovano anche i soccorritori e sono facilmente raggiungibili attraverso percorsi sicuri, anche con mezzi di grandi dimensioni. Dotate di acqua potabile. Vi si può sostare da poche settimane ad alcuni mesi.

L'elenco delle aree di emergenza e ammassamento a Napoli per rischio terremoto