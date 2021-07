Rischio maltempo, l’ultimo spettacolo del San Carlo in piazza del Plebiscito spostato nel teatro Non si terrà in piazza del Plebiscito, ma all’interno del Teatro San Carlo l’ultimo spettacolo Il Trovatore di Giuseppe Verdi che era stato previsto per domani sera, sabato 17 luglio 2021, alle ore 20,15, a causa dell’allerta meteo gialla della Protezione Civile della Regione Campania, che ha previsto forte maltempo per la giornata di domani.

A cura di Pierluigi Frattasi

Non si terrà in piazza del Plebiscito, ma all'interno del Teatro San Carlo l'ultimo spettacolo de "Il Trovatore" di Giuseppe Verdi che era stato previsto per domani sera, sabato 17 luglio 2021, alle ore 20,15. A causa dell'allerta meteo gialla della Protezione Civile della Regione Campania, che ha previsto forte maltempo per la giornata di domani, la replica dello spettacolo, andato in scena con grande successo giovedì sera, è stata infatti spostata all'interno del Massimo Lirico partenopeo.

Lo spettacolo spostato all'interno del Teatro

A comunicarlo è lo stesso Teatro San Carlo in una nota: “Si comunica che lo spettacolo Il Trovatore – previsto per sabato 17 luglio 2021 ore 20.15 in Piazza del Plebiscito – andrà in scena al Teatro di San Carlo. La data e l'orario dello spettacolo restano invariati. Saranno ovviamente validi i titoli d'accesso alla piazza. L'accesso in sala sarà consentito a partire dalle ore 18,30”. Non ci sarà quindi l'opportunità, almeno per quest'estate, di rivivere il grande spettacolo offerto giovedì sera sotto le stelle.

La kermesse finanziata dalla Regione

Il Trovatore vede in scena la grande cantante Anna Netrebko nel ruolo di Leonora, il tenore Yusif Eyvazov in quello di Manrico, mentre Anita Rachvelishvili veste i panni di Azucena, e il baritono Luca Salsi quelli del Conte di Luna. Quello di domani sarebbe stato l'ultimo spettacolo in piazza del Plebiscito organizzato dal Teatro San Carlo per la kermesse Regione Lirica, in collaborazione con la Regione Campania. Il mega-palco in piazza che dà le spalle al Palazzo Reale sarà quindi smontato, per liberare la piazza in tempo per il G20 su Clima, Ambiente ed Energia che si terrà la prossima settimana a Napoli.