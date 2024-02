Rischia di strozzarsi col cibo al ristorante, carabiniere fuori servizio gli salva la vita Un 59enne ha avuto un malore mentre era pranzo con gli amici a Castel Volturno (Caserta); salvato da un militare, è stato ricoverato al Cardarelli, non in pericolo di vita. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Nico Falco

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Immagine di repertorio

Un pomeriggio tra amici al ristorante ha rischiato di trasformarsi in tragedia quando uno dei commensali ha iniziato a soffocare per un boccone che gli si è bloccato nella gola; a salvargli la vita un carabiniere fuori servizio, che ha praticato le manovre di disostruzione ed è riuscito a liberargli le vie aree. È successo in un locale del litorale domitio, a Castel Volturno (Caserta), dopo le cure sul posto l'uomo è stato accompagnato in ospedale dove è stato ricoverato per accertamenti.

L'uomo, 59 anni, della zona, era a pranzo quando ha iniziato improvvisamente a stare male: col cibo incastrato nella gola non riusciva a respirare. Ha cercato di attirare l'attenzione dei presenti agitando le braccia, senza però riuscire a parlare, e dopo pochi istanti è caduto a terra. A uno dei tavoli accanto c'era un appuntato dei carabinieri che, capendo quello che stava accadendo, si è precipitato sull'uomo e ha cercato di aiutarlo; immediatamente ha effettuato le manovre salvavita, riuscendo a rimuovere l'ostruzione, e dopo ha rianimato l'uomo facendogli riprendere conoscenza.

Pochi minuti dopo è arrivata l'ambulanza, che il militare aveva fatto allertare tramite la Centrale Operativa del Reparto Territoriale Carabinieri di Mondragone. Il 59enne è stato visitato sul posto dai sanitari ed è stato poi accompagnato al Pronto Soccorso della clinica "Pineta Grande" di Castel Volturno per i primi accertamenti diagnostici; successivamente è stato trasferito all'ospedale "Cardarelli" di Napoli, dove i medici hanno escluso il pericolo di vita ma hanno deciso di ricoverarlo per tenere sotto controllo le sue condizioni di salute.