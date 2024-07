video suggerito

Ha un infarto mentre va al mare, 60enne salvato da due medici fuori servizio sulla spiaggia a Bacoli Il 60enne è stato salvato da due medici rianimatori dell’Ospedale dei Colli, entrambi fuori servizio e in spiaggia per godersi una giornata di relax. Nessuno Tocchi Ippocrate: “Sono angeli in borghese” Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Pierluigi Frattasi

Immagine di repertorio

Un uomo di 60 anni viene colpito da un infarto mentre è in attesa di entrare nel lido balneare a Bacoli, in provincia di Napoli. Si accascia improvvisamente al suolo colto dal malore. Per fortuna, sul posto ci sono due medici, entrambi rianimatori anestesisti dell'Ospedale dei Colli di Napoli, lì per caso per godersi un giorno di relax al mare con le rispettive famiglie. Il primo medico si accorge del trambusto e si avvicina, appena si rende conto dell'accaduto, avvia le manovre salvavita. Pochi secondi ed anche un secondo medico sopraggiunge. In borsa ha per caso una fiala di adrenalina, siringa e ago. I due medici non ci pensano due volte e si mettono all'opera per salvare il malcapitato bagnante. Poco dopo anche il personale del lido arriva con un defibrillatore. Il 60enne viene salvato. Soccorso dall'ambulanza del 118, viene trasportato all'Ospedale Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli, per ulteriori accertamenti.

Nessuno Tocchi Ippocrate: "Sono angeli in borghese"

A segnalare il salvataggio è l'associazione Nessuno Tocchi Ippocrate, presieduta da Manuel Ruggiero, che in un post su Facebook scrive:

ANGELI IN BORGHESE…… Sono circa le 10 all’ingresso del “ Lido Esercito” a Bacoli quando improvvisamente un signore, di circa 60 anni,in attesa di entrare, va in arresto cardiaco e cade al suolo. Il caso vuole che in fila con lui c’è un medico anestesista dell’azienda dei colli che immediatamente inizia le manovre di rianimazione cardiopolmonare.

Dopo poco lo raggiunge una collega ,anche lei lì per una domenica estiva, sempre anestesista, che in borsa aveva una fiala di adrenalina ed un ago.

Dall’interno del lido corre anche il personale con un defibrillatore, insomma una macchina perfetta! Dopo pochi minuti arriva il 118 che preleva il

Paziente VIVO ed in respiro spontaneo!