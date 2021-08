Riparata la condotta idrica a Napoli Nord, torna l’acqua nei rubinetti di molti comuni rimasti a secco Riparato il grosso guasto alle condotte idriche che nella zona Nord di Napoli aveva determinato l’interruzione della fornitura d’acqua potabile per oltre 160mila famiglie in svariati e popolosissimi centri tra la provincia partenopea e quella di Caserta. Serviranno tuttavia molte ore prima che la pressione dell’acqua torni alla normalità soprattutto ai piani alti delle abitazioni.

A cura di Redazione Napoli

Sono stati giorni difficili per molti comuni a Nord di Napoli: Cardito, Afragola, Caivano, Casoria e non solo, rimasti senza acqua potabile o con pochissima pressione idrica a causa di un grave guasto alla condotta idrica regionale a Caivano, nella zona di Pascarola che da domenica scorsa aveva lasciato a secco i rubinetti di diverse città del Napoletano e del Casertano, parliamo di circa 160mila persone. Giuseppe Cirillo, sindaco di Cardito (Napoli), uno dei comuni che ha subìto i maggiori disagi spiega che il peggio è passato e che la riapertura della condotta è avvenuta alle 4 di stamane.

Serviranno tuttavia molte ore prima che la pressione dell'acqua torni alla normalità soprattutto ai piani alti delle abitazioni. Il sindaco, inoltre, ha sottolineato di aver chiesto all'Acquedotto campano di tenere le autobotti per le necessita' impellenti sul territorio ancora per qualche giorno «per tutelare la cittadinanza contro qualsiasi altra spiacevole evenienza».

Ieri Cirillo aveva anche chiesto di effettuare un'ispezione su tutta la condotta idrica per verificare eventuali altre crepe. Salvatore Iavarone, consigliere comunale di Casoria, spiega: «Entro stasera la distribuzione dell'acqua sarà ripristinata totalmente. Per non lasciare i cittadini senza acqua si è provveduti ad intervenire con delle soluzioni temporanee come la autobotti e dei by-pass che, nonostante la pressione bassa, hanno comunque permesso a molte famiglie di poter usufruire dell'acqua corrente».