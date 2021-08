Guasto alla rete idrica di Pascarola: molti Comuni a Nord di Napoli senz’acqua Il disservizio si è registrato nella giornata di oggi, domenica 22 agosto. Molti Comuni dell’area a Nord di Napoli sono rimasti senz’acqua per un guasto alla rete idrica di Pascarola, frazione di Caivano. Tecnici al lavoro per risolvere il disservizio. Sarà necessario attendere le prossime ore.

A cura di Alessia Rabbai

La perdita d’acqua (Foto dal gruppo Facebook Sei di Afragola se…)

Una grossa perdita d'acqua alla rete idrica di Pascarola, frazione di Caivano, sta mettendo in difficoltà gli abitanti di molti Comuni dell'hinterland a Nord di Napoli, rimasti senz'acqua. Il disservizio si è registrato nella giornata di oggi, domenica 22 agosto. Non è chiaro cosa lo abbia provocato, ma da un video pubblicato su una pagina Facebook di comunità dai residenti si vede come l'abbondante getto d'acqua, simile ad un geyser, abbia allagato la strada circostante in via Salvemini. Si tratterebbe di un tubo dell'acquedotto campano, di competenza regionale. A comunicare il disagio che si sta registrando nel Napoletano anche il sindaco di Casoria, Raffaele Bene: "A causa di un grave ed improvviso guasto sulla condotta regionale in zona Caivano, diverse città della provincia di Napoli stanno subendo una consistente riduzione o mancata erogazione di acqua" si legge in un post pubblicato sulla pagina Facebook istituzionale.

Da quanto si apprende ci vorrà del tempo prima che la perdita venga aggiustata completamente e che venga risolto il disservizio. Al momento sono al lavoro i tecnici per risolvere il problema nel minor tempo possibile, sul posto sono al lavoro i vigili del fuoco. L'acquedotto sta cercando di capire se sia possibile aggirare il guasto e ripristinare la situazione. Numerosi i disagi ai residenti nell'arco della giornata. Come fanno sapere i cittadini, intorno alle ore 17 l'acqua è tornata progressivamente nelle abitazioni di Afragola, mentre per quanto riguarda gli altri Comuni, il ripristino del servizio è previsto nelle prossime ore, comunque entro domani sera.