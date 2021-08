Emergenza idrica a Napoli Nord, migliaia di persone in fila per prendere l’acqua alle autobotti Continuano i lavori per ripristinare l’erogazione idrica nei Comuni a Nord di Napoli, dopo il guasto alla condotta dell’acquedotto regionale di Pascarola avvenuta domenica. Autobotti della Protezione Civile ad Afragola, Casoria e Cardito per dare acqua ai cittadini e portarla a casa dei malati Covid in quarantena.

A cura di Pierluigi Frattasi

Continuano i lavori per ripristinare l'erogazione idrica nei Comuni a Nord di Napoli, dopo il guasto alla condotta dell'acquedotto regionale di Pascarola avvenuta domenica. Molti comuni dell'hinterland partenopeo sono rimasti senz'acqua dai rubinetti per due giorni, tra questi Afragola, Casoria e Cardito. Per alleviare i disagi per la popolazione, i sindaci già da oggi hanno disposto l'intervento delle autobotti della protezione civile. Migliaia di cittadini si sono recati presso le principali piazze per riempire le taniche d'acqua necessaria per l'uso domestico. Mentre per i malati Covid in isolamento, impossibilitati ad uscire, è stato disposto un servizio per portare l'acqua direttamente a casa. Secondo quanto diffuso dai primi cittadini, i lavori sulla condotta dovrebbero essere ultimati entro la giornata di domani, quando si presume si possa tornare alla normalità.

La situazione nei Comuni

Ad Afragola, il Comune ha comunicato che “la società Costrame ha ultimato i lavori per la realizzazione del bypass cittadino che consentirà l'erogazione dell'acqua su tutto il territorio comunale alleviando i disagi alle famiglie afragolesi, in attesa del completamento dei lavori sulla condotta regionale”. Nel pomeriggio due autocisterne per il rifornimento d'acqua erano state allestite presso lo stadio Luigi Moccia e il prolungamento di via Oberdan per le esigenze domestiche. Funzionanti le fontanine in piazza Municipio, piazza Castello, piazza Ciampa e Corso Napoli. “Si invitano i cittadini a un utilizzo moderato dell'acqua evitando sprechi”.

A Caivano l'Acquedotto Campano ha confermato che non ci saranno problemi di erogazione dell'acqua per i cittadini. Inizialmente alcuni disagi erano stati segnalati in via Salvemini e via Sant'Arcangelo.

A Cardito il sindaco Giuseppe Cirillo ha spiegato che “i tecnici sono al lavoro e stanno facendo di tutto per ripristinare l'erogazione dell'acqua nel più breve tempo possibile, dovrebbero riuscirci entro le prossime 24 ore. La rottura ha comportato disservizi anche sull'acquedotto di San Clemente e diversi comuni anche del casertano sono senz'acqua. Comprendo tutti i disagi che state affrontando, ho chiesto subito la predisposizione delle autobotti con l'acqua potabile per i servizi essenziali e di prima necessità. Inoltre, per le persone colpite da Covid abbiamo predisposto un servizio specifico per aiutarle a ricevere presso le proprie abitazioni l'acqua. Ho attivato, grazie ai volontari della Protezione Civile, che da stamattina sono al lavoro per garantire la giusta assistenza, anche un servizio di trasporto acqua per le persone fragili”.

A Casoria il sindaco Raffaele Bene ha predisposto l'installazione delle autobotti. “Stiamo tentando di dare un po' di sollievo a tutti, a partire dai soggetti più fragile e quindi abbiamo caricato i serbatoi dell'ospedale e dei centri anziani ed al contempo ci stiamo accertando che anche i centri di dialisi abbiano i serbatoi pieni. Comprendo tutti i disagi che stiamo affrontando; ho chiesto subito la predisposizione delle autobotti per i servizi di prima necessità. Inoltre, per le persone colpite da Covid abbiamo predisposto un servizio specifico per aiutarle a ricevere presso le proprie abitazioni l'acqua. Ho attivato, grazie ai volontari della Protezione Civile, anche un servizio di trasporto acqua per le persone fragili”.