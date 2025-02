video suggerito

Rione Sanità, presunte molestie all'asilo: la preside incontra i rappresentanti delle classi Nei prossimi giorni ci sarà un incontro tra preside di una scuola dell'infanzia del rione Sanità e i rappresentanti per tranquillizzare i genitori sulla vicenda di presunti abusi su una bambina che avrebbe portato al pestaggio di un bidello.

A cura di Nico Falco

La preside della scuola del Rione Sanità dove si sarebbero verificati degli abusi su una bambina dell'asilo ha fissato, per i prossimi giorni, un incontro coi rappresentanti di classe per tranquillizzare i genitori. Lo apprende Fanpage.it da fonti qualificate. La vicenda resta ancora tutta da chiarire e riguarda il ferimento di un collaboratore scolastico, finito in ospedale dopo essere stato picchiato e investito.

La storia sarebbe collegata ad alcune voci al momento non verificate, circolate nei giorni scorsi, su molestie sessuali ai danni di una bambina di pochi anni, circostanza che avrebbe portato all'aggressione dell'uomo da parte del padre della piccola. Il genitore, un pregiudicato del quartiere, che inizialmente non avrebbe dato peso alle parole della bambina, avrebbe poi teso una trappola al dipendente scolastico: avrebbe creato un profilo social falso, spacciandosi per una 12enne, e lo avrebbe contattato concordando un appuntamento; quando l'uomo si sarebbe presentato, lo avrebbe prima picchiato e poi investito con una motocicletta. L'uomo è stato ricoverato all'ospedale Cardarelli.

La storia dell'aggressione si sarebbe rapidamente diffusa nel rione popolare del centro di Napoli e il giorno successivo, il 12 febbraio, c'era stata la protesta dei genitori che, secondo quanto emerso, sarebbero andati all'asilo preoccupati per la vicenda delle molestie e per mostrare sostegno al genitore che si era reso responsabile dell'aggressione. In quella circostanza erano intervenuti i carabinieri della Compagnia Stella, che avevano appurato che la protesta riguardava un collaboratore scolastico ma per motivi che non era stato possibile verificare.