Rione Sanità, alla scuola materna 50 genitori in protesta contro un collaboratore: arrivano i carabinieri Nella mattinata di oggi circa 50 genitori hanno raggiungo l'istituto, inscenando una protesta contro un collaboratore scolastico. Indagini in corso da parte dei carabinieri.

A cura di Valerio Papadia

Nella tarda mattinata di oggi, mercoledì 12 febbraio, circa 50 genitori si sono recati in una scuola dell'infanzia (ex scuola materna) al Rione Sanità, nel cuore di Napoli, e hanno inscenato una protesta – per motivi che attualmente sono ancora ignoti – nei confronti di un collaboratore scolastico che lavora presso l'istituto. Al fine di ristabilire l'ordine pubblico e consentire il regolare svolgimento delle lezioni, sul posto sono intervenuti i carabinieri del Nucleo Operativo di Napoli e quelli della stazione Stella, che hanno avviato le indagini del caso per determinare le motivazioni che hanno portato i genitori a protestare. Alcuni genitori, ancora in segno di protesta, avrebbero portato via i bambini prima della fine dell'orario scolastico.