Napoli, si indaga sulla morte di un ragazzino di 12 anni al rione Don Guanella Indagine delle forze dell’ordine per chiarire le circostanze che hanno portato al decesso di un 12enne al rione Don Guanella nell’area Nord di Napoli.

A cura di Redazione Napoli

È stata aperta un'indagine per tentare di chiarire le motivazioni avrebbero portato un giovanissimo residente al rione Don Guanella, zona Nord di Napoli, tra Miano e Secondigliano, al suicidio. Il ragazzino aveva 12 anni e ieri sera i genitori lo hanno trovato trovato in casa, privo di vita. Madre e padre erano andati a prenderlo per portarlo a mangiare un panino in un locale poco distante. Vani i tentativi di rianimarlo. Il minore è stato portato all'ospedale Cardarelli dove purtroppo i medici hanno potuto solo constatarne il decesso. L'ipotesi dell'atto volontario è quella più accreditata.

Una storia sconcertante. Vista la giovanissima età, le forze dell'ordine stanno ora approfondendo con molta cautela e tatto il contesto familiare, il giro di amicizie e pure i messaggi inviati via smartphone, insomma qualsiasi elemento possa aiutare a ricostruire i fatti precedenti la morte del ragazzo. Nel rione popolare della zona Nord il dodicenne viene definito con un carattere solare e aperto. Ci sono numerosi gruppi Facebook, in particolare quelli di quartiere, in cui si esprime cordoglio alla famiglia.

Telefono Amico Italia, tutti i giorni dalle 10 alle 24 al numero di telefono 02.23272328 oppure via web all’indirizzo telefonoamico.net , offre un servizio di ascolto gratuito rivolto a tutti coloro che attraversano «una fase di crisi e di disagio profondo e che hanno pensieri suicidari».