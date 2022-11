Rinviato lo spettacolo di Giorgio Panariello al Teatro Augusteo di Napoli: “Problemi di salute” Lo spettacolo del comico toscano “La favola mia”, previsto per questa sera nel teatro napoletano, è stato rinviato a causa di non meglio precisati problemi di salute dell’artista.

A cura di Valerio Papadia

Niente spettacolo per Giorgio Panariello questa sera, lunedì 21 novembre, al Teatro Augusteo di Napoli: lo show del comico toscano "La favola mia" è stato rinviato per non meglio precisati problemi di salute dell'artista. A dare la notizia è stato lo stesso teatro che sorge in via Toledo, nel cuore di Napoli, a due passi da piazza del Plebiscito, che su Facebook ha informato coloro che avevano già acquistato il biglietto e che attendevano, questa sera, di assistere agli sketch comici di Panariello.

"L’appuntamento napoletano con ‘La Favola Mia', lo spettacolo che Giorgio Panariello sta portando nei teatri di tutta Italia, che era previsto per questa sera, lunedì 21 novembre, al Teatro Augusteo di Napoli, viene rimandato per motivi di salute dell’ artista" si legge sui profili social del teatro napoletano.

Fissata già la nuova data: il 5 dicembre 2022

Nella comunicazione fornita agli spettatori, il Teatro Augusteo ha reso nota anche la nuova data in cui lo spettacolo di Panariello verrà recuperato: si tratta della serata del 5 dicembre. "I biglietti già acquistati restano validi per la nuova data" fa sapere il teatro.