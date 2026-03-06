Rinasce via Toledo a Napoli, ecco la nuova pavimentazione con la pietra etnea

Prende forma la nuova pavimentazione di via Toledo a Napoli con le mattonelle di pietra lavica etnea. I lavori sul lato della Galleria Umberto I, fino a via Santa Brigida, sono quasi ultimati per quanto riguarda i marciapiedi, che appaiono adesso già quasi nella veste finale. Mancano ancora le ultime rifiniture, come le fughe tra le varie lastre. Ma il colpo d'occhio è assicurato. I lavori per rifare la strada dello shopping del centro storico di Napoli, frequentata da migliaia di turisti e cittadini ogni giorno, sono iniziati il 12 gennaio scorso e sono divisi in varie fasi e dureranno nel complesso 3 anni.

Il cantiere è partito dal lato di piazza Trieste e Trento. Questa tranche durerà circa 7 mesi: fino a fine luglio. La parte dei lavori è a sua volta suddivisa in due sotto-fasi. In entrambe sarà in vigore, all'interno dell'area pedonale urbana (Apu) il divieto di transito veicolare: la prima si concluderà il 15 aprile prossimo e riguarda il tratto compreso tra l’incrocio con vico d’Afflitto e il civico 256 (escluso), praticamente fino all'altezza di via Nardones. La seconda partirà il 16 aprile e terminerà il 31 luglio e riguarderà il tratto compreso tra il civico 256 (escluso) e l’incrocio con via Carlo De Cesare.

L'intervento del Comune prevede il rifacimento del capostrada in cubetti di porfido, mentre la pietra lavica etnea è destinata solo ai marciapiedi. Saranno demoliti i sottofondi e rifatto lo strato di fondazione. Quindi, si procederà alla posa delle zanelle, alla rimessa in quota dei chiusini e caditoie. Queste ultime saranno pulite per evitare allagamenti con le piogge. Al momento i lavori si concentrano sul lato destro di via Toledo, venendo da piazza Trieste e Trento. Il cantiere è lungo circa 80 metri. È stato lasciato un corridoio sul lato dei negozi, per consentire il passaggio dei pedoni. Una volta terminata questa fase, si procederà a rifare l'altro lato della carreggiata e così via.