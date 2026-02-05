Rinasce il Parco Virgiliano a Posillipo, finito il restauro del portale monumentale

Completato il restauro del portale monumentale del Parco Virgiliano di Posillipo. Oggi lo storico cancello in stile liberty è tornato a splendere, interamente rimesso a nuovo, dopo i lavori coordinati dal Comune di Napoli, tramite l'assessorato al Verde, guidato dall'assessore Vincenzo Santagada. Proseguono, invece i lavori di riqualificazione all'interno del parco, dove si stanno risistemando i viali, le aiuole e gli arredi urbani.

I lavori di manutenzione nel Parco Virgiliano erano stati programmati da tempo. Già lo scorso anno il programma era stato presentato dal Comune di Napoli per la manutenzione ordinaria degli arredi urbani, delle attrezzature ludiche e per altre opere edili.