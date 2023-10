Rimosso un tumore di 6 chili ad una paziente di 23 anni all’ospedale Ruggi di Salerno All’ospedale San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona di Salerno è stato rimosso con successo una massa tumorale ovarica di 6 chili ad una paziente di 23 anni.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Immagine di repertorio

Intervento da record all'ospedale San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona di Salerno, dove è stata rimossa una massa tumorale ovarica di circa sei chili ad una ragazza di 23 anni. L'operazione è perfettamente riuscita, ed ora la ragazza sta seguendo il normale decorso in attesa di essere dimessa dal nosocomio salernitano. Operazione che è stata eseguita dall'equipe di Chirurgia Ginecologica guidata dal dottor Mario Polichetti.

L'operazione chirurgica, particolarmente complessa ed articolata come fatto sapere dall'ospedale, è durata circa due ore: la giovane salernitana è stata sottoposta all'intervento di rimozione della massa tumorale ovarica all'interno del reparto Anestesia Generale dell'ospedale San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona, dove si trova ancora ora ricoverata per proseguire nel decorso post operazione. "L'eccezionalità dell'intervento", fa sapere l'ospedale salernitano, "è rappresentata dalla rara voluminosità della massa ovarica riscontrata nella giovane paziente".

Non è il primo intervento di questo tipo che si realizza all'interno del nosocomio salernitano: qualche mese fa, una donna proveniente dall'Albania nata con due uteri, era stata sottoposta ad un intervento chirurgico delicatissimo, visto che la sua condizione le aveva provocato diversi problemi di salute, tra cui malformazioni e fibromi che le causavano costanti emorragie. Nonostante la difficoltà dell'intervento, la donna era stata operata nel Reparto di Gravidanza a Rischio dell'ospedale salernitano e, dopo il normale decorso ospedaliero, era stata dimessa in ottime condizioni ed aveva potuto far ritorno in Albania.