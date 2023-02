È nata con due uteri, gliene rimuovono uno: operazione riuscita all’ospedale di Salerno La condizione aveva provocato alla donna – giunta a Salerno dall’Albania – diversi problemi di salute, tra cui malformazioni e fibromi che le causavano costanti emorragie.

A cura di Valerio Papadia

Immagine di repertorio

Un percorso travagliato quello di una donna albanese, nata con due uteri: una condizione che, nel corso della sua vita, le ha causato non pochi problemi di salute, come alterazioni e malformazioni fisiche e fibromi che le causavano continue emorragie. Grazie ai medici dell'ospedale San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona di Salerno, però, ora la donna potrà avere una vita normale: nel nosocomio salernitano, la donna è stata operata con successo grazie all'equipe del dottor Mario Polichetti, responsabile del Reparto di Gravidanza a Rischio dell'ospedale, che ha provveduto a rimuovere uno dei due uteri; la paziente è stata dimessa ieri e ha potuto fare ritorno a casa.

La donna era considerata paziente a rischio: nessuno voleva operarla

Una situazione difficile quella della donna, che per guarire dalla sua condizione si era rivolta in precedenza a diversi ospedali, sia in Albania che in Italia: tutti, però, si erano rifiutati di operarla, in quanto la donna era considerata una paziente fortemente a rischio, non soltanto per la condizione legata alla presenza dei due uteri. La donna, infatti, ha soltanto un rene, con milza accessoria, utero ispessito e ha alle spalle ben tre parti cesarei.

La decisione di rivolgersi all'equipe del dottor Polichetti è arrivata dopo che la donna ha assistito a una sua intervista alla tv albanese. All'ospedale di Salerno, i medici del Reparto di Gravidanza a Rischio hanno provveduto a rimuovere l’utero, le tube e le ovaie, con i relativi fibromi. Come detto, per fortuna l'intervento è riuscito perfettamente e la paziente ha già fatto ritorno in Albania.