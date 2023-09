Rimosse 319 auto in divieto di sosta mentre gioca il Napoli: multati 17 parcheggiatori abusivi Controlli durante le gare del Napoli, rimosse 319 vetture in divieto di sosta, multati 17 parcheggiatori abusivi e 38 persone per aver portato droga allo stadio.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Immagine di repertorio

Sono state rimosse 319 automobili in divieto di sosta durante le prime tre gare di campionato del Napoli Calcio: i match contro Sassuolo, Lazio e Udinese, hanno avuto dunque una media di oltre 100 veicoli a partita rimossi per essere stati parcheggiati dove vietato. Sanzionati anche 17 parcheggiatori abusivi, autentica piaga Un leit-motiv che prosegue ormai da tempo: in molti, infatti, pur di andare allo stadio non esitano a lasciare automobili (e motorini) in zone dove è vietato parcheggiare, oppure pagando gli abusivi per "dare un occhio" al veicolo. Garanzia, quest'ultima, che ovviamente non ha valore di fronte alla legge ed al carro attrezzi della Polizia Municipale. Complessivamente, in tre gare sono state rimosse 319 autovetture in divieto di sosta, staccate ben 402 multe per violazioni varie del Codice della Strada, e notificati 17 ordini di allontanamento, con rispettive multe, per altrettanti parcheggiatori abusivi, alcuni dei quali recidivi.

I controlli si sono estesi anche in altre zone di Piazzale Tecchio e dintorni: sequestrate 1.070 bevande, 735 gadget ed articoli vari, tutti venduti abusivamente sulle bancarelle nei dintorni dello Stadio Diego Armando Maradona, al cui interno, invece, sono state multate 38 persone per possesso di sostanze stupefacenti, altre 12 per aver provato ad entrare pur non in regola con i biglietti, altri ancora per aver tentato di entrare con striscioni non autorizzati e uno per aver usato un puntatore laser per disturbare i giocatori in occasione della gara contro il Sassuolo di fine agosto. Altri due sono stati denunciati per aver scavalcato i divisori tra Curva e Tribuna, altri due per aver portato armi all'ingresso dell'impianto ed infine un'altra ancora per aver accesso fumogeni durante una gara. Per tutti loro, è stata avviata la procedura per l'emissione del Daspo.