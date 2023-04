Rimborsi per corsi di formazione mai avvenuti, truffa da Salerno in tutta Italia: 279 denunciati Maxi operazione della Guardia di Finanza: coinvolte 274 imprese su tutto il territorio nazionale, per un totale di 279 persone denunciate; sequestrati 57 milioni di euro.

Sono oltre 100 gli uomini impegnati in tutta Italia nella maxi operazione, coordinata dalla Guardia di Finanza di Agropoli e dal Comando Provinciale di Salerno che ha portato alla denuncia di 279 persone e al sequestro di 57 milioni di euro: gli indagati sono ritenuti responsabili, a vario titolo, di associazione per delinquere, di emissione di fatture per operazioni inesistenti, di indebita compensazione di crediti di imposta e di autoriciclaggio.

Sono 274 le aziende coinvolte in tutta Italia

Le indagini, condotte dai finanzieri di Agropoli, hanno permesso di scoprire che tra il 2020 e il 2021 l'organizzazione criminale, di base a Cicerale, nel Cilento, in provincia di Salerno, grazie a una fitta rete di procacciatori individuava le aziende, sparse su tutto il territorio nazionale, intenzionate a beneficiare del credito di imposta per la formazione dei dipendenti. L'organizzazione forniva poi alle aziende la documentazione relativa alle ore di formazione, in realtà mai avvenute.

Successivamente, grazie ad alcuni delegati sindacali, venivano redatti falsi contratti collettivi aziendali – utilizzando anche marche da bollo contraffatte – in modo da attestare i costi sostenuti dalle aziende per i falsi corsi di formazione, che venivano immediatamente compensati con il credito d'imposta.

Il giro d'affari ha fruttato all'associazione criminale un profitto di 57 milioni di euro, che sono stati poi sequestrati dai militari delle Fiamme Gialle.