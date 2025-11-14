Rifiuti in strada sui marciapiedi, controlli della Polizia all’esterno dei negozi di Napoli

Immagine di repertorio

Raffica di controlli lungo le strade del Centro Storico di Napoli da parte degli agenti dell’unità operativa Avvocata e gli ispettori dell’Asia, contro il fenomeno dell'abbandono di rifiuti e della cattiva raccolta differenziata. In particolare, i controlli si sono concentrati lungo via Speranzella, via Montecalvario, via Toledo, via Ponte di Tappia e nell’area di piazza Cavour: tutte zone dove i negozi, i locali e le strutture ricettive abbondano e dove spesso si creano cumuli di rifiuti che gli operatori ecologici non fanno in tempo a raccogliere.

In particolare, gli agenti hanno trovato sacchi di immondizia lasciati fuori dai secchi, ma anche l'errata separazione dei rifiuti e la collocazione dei carrellati all’esterno dei locali in giornate non consentite. Tutti fenomeni che comportano così una pessima immagine del decoro urbano, oltre ovviamente a costituire un vero e proprio inquinamento delle strade. Dodici le persone sanzionate, tutte afferenti ad attività commerciali. In piazza Cavour, invece, gli agenti della Polizia Locale di Napoli hanno bloccato un uomo che stava abbandonando rifiuti, tra cui vetro, plastica e piccoli frammenti di scarti edili in strada: tutto il materiale è stato immediatamente rimosso e il responsabile è stato sanzionato sul posto. Le attività proseguiranno anche nei prossimi giorni, fanno sapere le forze dell'ordine, sempre in collaborazione con gli operatori ambientali: operazioni che confermano "l’attenzione del comando della Polizia Locale verso il decoro degli spazi pubblici, attraverso azioni di vigilanza e prevenzione degli illeciti", spiegano in una nota.